Федерер рассказал, от чего будет зависеть его решение выступить в Токио-2020

Швейцарский теннисист Роджер Федерер ещё не определился, примет ли участие в летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году, но назвал факторы, которые повлияют на его решение.

«Не знаю, выступлю ли я там, — до этого ещё целый год. Время идёт, но надо понять, какое расписание станет оптимальным для меня, моей команды и моей семьи после Уимблдона следующего года. Всё зависит от семьи, расписания, состояния тела, от будущего», — цитирует Федерера Reuters.

38-летний Федерер впервые выступил на Олимпиаде ещё в 2000 году, когда Игры проводились в Сиднее. В Пекине в 2008 году он стал чемпионом в парном разряде — вместе с соотечественником Стэном Вавринкой, — а в Лондоне в 2012-м уступил британцу Энди Маррею в финале одиночного разряда.

В воскресенье Федерер, третий номер посева Открытого чемпионата США, обыграл в трёх сетах бельгийца Давида Гоффена.

