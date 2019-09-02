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Федерер рассказал, от чего будет зависеть его решение выступить в Токио-2020

Федерер рассказал, от чего будет зависеть его решение выступить в Токио-2020
Теннис / US Open 2019 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер ещё не определился, примет ли участие в летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году, но назвал факторы, которые повлияют на его решение.

«Не знаю, выступлю ли я там, — до этого ещё целый год. Время идёт, но надо понять, какое расписание станет оптимальным для меня, моей команды и моей семьи после Уимблдона следующего года. Всё зависит от семьи, расписания, состояния тела, от будущего», — цитирует Федерера Reuters.

38-летний Федерер впервые выступил на Олимпиаде ещё в 2000 году, когда Игры проводились в Сиднее. В Пекине в 2008 году он стал чемпионом в парном разряде — вместе с соотечественником Стэном Вавринкой, — а в Лондоне в 2012-м уступил британцу Энди Маррею в финале одиночного разряда.

В воскресенье Федерер, третий номер посева Открытого чемпионата США, обыграл в трёх сетах бельгийца Давида Гоффена.

Федерер вышел в четвертьфинал US Open, отдав лишь 4 гейма Гоффену
US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2019, воскресенье. 19:15 МСК
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
           
6 		6 6    
2 		2 0    
             
Давид Гоффен
15
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
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