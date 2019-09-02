Федерер рассказал, от чего будет зависеть его решение выступить в Токио-2020

Швейцарский теннисист Роджер Федерер ещё не определился, примет ли участие в летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году, но назвал факторы, которые повлияют на его решение.
«Не знаю, выступлю ли я там, — до этого ещё целый год. Время идёт, но надо понять, какое расписание станет оптимальным для меня, моей команды и моей семьи после Уимблдона следующего года. Всё зависит от семьи, расписания, состояния тела, от будущего», — цитирует Федерера Reuters.
38-летний Федерер впервые выступил на Олимпиаде ещё в 2000 году, когда Игры проводились в Сиднее. В Пекине в 2008 году он стал чемпионом в парном разряде — вместе с соотечественником Стэном Вавринкой, — а в Лондоне в 2012-м уступил британцу Энди Маррею в финале одиночного разряда.
В воскресенье Федерер, третий номер посева Открытого чемпионата США, обыграл в трёх сетах бельгийца Давида Гоффена.
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