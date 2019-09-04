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Тренер Медведева: Даниил не злодей, а непонятый гений

Тренер Медведева: Даниил не злодей, а непонятый гений
Теннис / US Open 2019 0

Жиль Сервара, тренер Даниила Медведева, прокомментировал победу своего подопечного в четвертьфинале Открытого чемпионата США, где его соперником был швейцарец Стэн Вавринка. В матче, продолжавшемся 2 часа 33 минуты, Медведев победил со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1.

По ходу текущего турнира у российского спортсмена не раз возникали конфликты с болельщиками, которые освистывали его, после того как он показал средний палец во время матча третьего круга с Фелисьяно Лопесом.

«Это как тренировать гения. Порой гениев не понимают. Вот так. Они другие. Но с Даниилом легко. Он достаточно умён, чтобы понять, правильно поступает или нет. Если он продолжит в том же духе, у него будет больше неприятностей. Конечно, ему нравится делать это, но я бы не сказал, что он зашёл слишком далеко», — приводит слова Сервара Reuters.

В полуфинале US Open Медведев сразится с болгарином Григором Димитровым, который в четвертьфинале нанёс поражение бывшей первой ракетке мира Роджеру Федереру — 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2.

Медведев — о конфликте с болельщиками на US Open: надеюсь, мы стали друзьями
US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2019, вторник. 21:15 МСК
Стэн Вавринка
24
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
           
6 6 		3 6 1  
7 8 		6 3 6  
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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