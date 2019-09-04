Тренер Медведева: Даниил не злодей, а непонятый гений

Жиль Сервара, тренер Даниила Медведева, прокомментировал победу своего подопечного в четвертьфинале Открытого чемпионата США, где его соперником был швейцарец Стэн Вавринка. В матче, продолжавшемся 2 часа 33 минуты, Медведев победил со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1.
По ходу текущего турнира у российского спортсмена не раз возникали конфликты с болельщиками, которые освистывали его, после того как он показал средний палец во время матча третьего круга с Фелисьяно Лопесом.
«Это как тренировать гения. Порой гениев не понимают. Вот так. Они другие. Но с Даниилом легко. Он достаточно умён, чтобы понять, правильно поступает или нет. Если он продолжит в том же духе, у него будет больше неприятностей. Конечно, ему нравится делать это, но я бы не сказал, что он зашёл слишком далеко», — приводит слова Сервара Reuters.
В полуфинале US Open Медведев сразится с болгарином Григором Димитровым, который в четвертьфинале нанёс поражение бывшей первой ракетке мира Роджеру Федереру — 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2.
- 4 сентября 2019
-
10:12
-
10:09
-
09:55
-
09:54
-
09:29
-
09:25
-
09:05
-
09:02
-
08:54
-
08:46
-
08:30
-
08:18
-
08:01
-
07:51
-
07:40
-
07:00
-
03:33
-
03:13
-
00:49
-
00:37
-
00:28
-
00:17
- 3 сентября 2019
-
23:59
-
23:41
-
22:47
-
22:25
-
21:57
-
20:54
-
18:47
-
18:26
-
17:40
-
17:08
-
16:44
-
16:30
-
16:08