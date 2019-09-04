Тренер Медведева: Даниил не злодей, а непонятый гений

Жиль Сервара, тренер Даниила Медведева, прокомментировал победу своего подопечного в четвертьфинале Открытого чемпионата США, где его соперником был швейцарец Стэн Вавринка. В матче, продолжавшемся 2 часа 33 минуты, Медведев победил со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1.

По ходу текущего турнира у российского спортсмена не раз возникали конфликты с болельщиками, которые освистывали его, после того как он показал средний палец во время матча третьего круга с Фелисьяно Лопесом.

«Это как тренировать гения. Порой гениев не понимают. Вот так. Они другие. Но с Даниилом легко. Он достаточно умён, чтобы понять, правильно поступает или нет. Если он продолжит в том же духе, у него будет больше неприятностей. Конечно, ему нравится делать это, но я бы не сказал, что он зашёл слишком далеко», — приводит слова Сервара Reuters.

В полуфинале US Open Медведев сразится с болгарином Григором Димитровым, который в четвертьфинале нанёс поражение бывшей первой ракетке мира Роджеру Федереру — 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2.