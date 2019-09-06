Второй подряд титул Кабаля и Фары на ТБШ — в обзоре финала US Open

Колумбийские спортсмены Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара завоевали титул в парном разряде на Открытом чемпионате США по теннису. В финале турнира Кабаль и Фара, посеянные под первым номером, победили пару Марсель Гранольерс (Испания) — Орасио Себальос (Аргентина), имевшую восьмой номер посева: 6:4, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

Эта победа стала второй подряд для Кабаля и Фары на турнирах «Большого шлема». В июле колумбийские теннисисты завоевали титул в парном разряде Уимблдона, где их соперниками по финалу были французы Николя Маю и Эдуард Роже-Васслен. Тогда Кабаль и Фара справились с соперниками в пяти сетах: 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:3.