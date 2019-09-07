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Сафин: Медведев может спокойно обыграть Надаля. Рафа просто опытный

Сафин: Медведев может спокойно обыграть Надаля. Рафа просто опытный
Теннис / US Open 2019 0

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин прокомментировал выход Даниила Медведева в финал Открытого чемпионата США. В решающем матче россиянин сыграет со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

«Знал, что Медведев победит. Он может выиграть турнир. Даниил уже на том уровне, чтобы Надаля не бояться. Рафаэль всё-таки в возрасте, и на него уже давит ответственность, что он должен выиграть этот матч. Надаль — непростой, левша, с большим опытом. Медведев так играет, что его не будет что-то волновать. Даниил будет играть от себя.

Нельзя говорить, что проход Медведева был очевиден. Всегда первые два матча самые сложные, а дальше становится проще. Даниил набрал хорошую форму, он сейчас на волне, поэтому может спокойно Надаля обыграть. Он высокий, хорошо бьёт мяч, двигается. Ничего такого не вижу. Надаль просто опытный.

Может ли стать Медведев лучшим российским теннисистом в истории? Почему бы и нет. Да и Хачанов может, Рублёв — тоже. Многие могут», — сказал Сафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

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