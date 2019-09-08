Сафин дал совет Медведеву перед финалом US Open

Победитель US Open – 2000, бывшая первая ракетка мира Марат Сафин рассказал, чего не нужно делать Даниилу Медведеву перед финалом Открытого чемпионата США – 2019 с испанцем Рафаэлем Надалем.

«По сути, финал — такой же матч, как и все предыдущие. Ничего сверхъестественного делать не надо: массаж, разминка — и в бой. Единственное, что посоветовал бы ему, — поменьше слушать пафосных речей в свой адрес. Не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Залогом успеха должна быть концентрация.

Ему пора привыкать к этому шуму. Сейчас появится ещё больше гениальных советчиков, которые будут рассказывать, как жить после таких побед и турниров. От таких желающих помочь лучше держаться подальше — как говорят в народе, не вестись на подобное. Медведеву надо держаться своей команды, с которой он работает многие годы и которая знает его досконально.

20 побед в 22 встречах за 2 месяца? На самом деле ничего особенного. Не хочу никого обижать, но только дилетанты могут рассуждать о том, что из-за большого количества матчей у него возникло некое эмоциональное выгорание. Не согласен и с утверждениями об усталости. Напротив, сейчас он в тонусе и осознанно шёл к этой цели. Когда побеждать, если не сейчас? Не надо придумывать истории о том, что ему может что-то помешать», — приводит слова Сафина «RT на русском».

