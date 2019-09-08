Сафин прокомментирует финальный матч US Open Медведев – Надаль на Первом канале

Бывшая первая ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США по теннису 2000 года Марат Сафин прокомментирует в прямом эфире Первого канала финальный матч US Open между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем, сообщает пресс-служба Первого канала.

Российские теннисисты не играли в финалах турниров «Большого шлема» с 2005 года, когда именно Сафин пробился в финал Australian Open, обыграв в полуфинале швейцарца Роджера Федерера, и стал чемпионом.

Надаль и Медведев впервые встретились на корте в официальном матче в 2019 году. В финале турнира серии «Мастерс 1000» в Монреале победил испанец (6:3, 6:0).



Финал Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде начнётся 8 сентября в 23:00 мск. Вместе с Сафиным комментировать матч будет Александр Кузмак.

Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию финала Даниил Медведев – Рафаэль Надаль на US Open.