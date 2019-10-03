Павлюченкова: Кубок Кремля — это традиции, это наше всё

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о своём отношении к московскому турниру «ВТБ Кубок Кремля».
«Это особенный турнир для меня и для всех российских теннисистов. Когда была совсем маленькой, то приезжала из Самары вместе с родителями специально посмотреть финальные матчи. Это традиции, это наше всё. Всегда очень хотела выиграть Кубок Кремля и в 2014 году мне это удалось, поэтому в этом году хочется настроится на такой же результат и снова поднять кубок над головой», — цитирует Павлюченкову пресс-служба Кубка Кремля.
Напомним, действующей чемпионкой Кубка Кремля является уроженка Тольятти Дарья Касаткина. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира она оказалась сильнее представительницы Туниса Онс Жабер — 2:6, 7:6 (3), 6:4.
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