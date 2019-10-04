Джокович: я провёл один из лучших матчей в этом году

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над французом Люка Пуем в четвертьфинале турнира в Токио (Япония) со счётом 6:1, 6:2.

«Это был один из лучших моих матчей в этом году. Лучший на этой неделе, и он случился в нужный момент. Думаю, Люка здорово играл в первых матчах турнира. Я видел его встречу с Нисиокой, он действовал прекрасно.

Я старался не давать ему времени. Я хорошо подавал, выполнил много эйсов, принял много его подач и использовал каждую возможность, чтобы идти вперёд. В целом это была безупречная игра», — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.

За выход в финал соревнований Новак поспорит с победителем поединка Давид Гоффен (Бельгия) — Чхун Хён (Южная Корея).