Джокович разгромил Пуя в четвертьфинале турнира в Токио
Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на турнире в Токио (Япония) под первым номером, вышел в полуфинал, разгромив представителя Франции Люка Пуя (5) со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 50 минут.
Первая ракетка мира 8 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 1 895 290 Джокович поспорит с победителем поединка Давид Гоффен (Бельгия, 3) — Чхун Хён (Южная Корея).
Токио. Мужчины. Четвертьфинал
Райлли Опелка (США) — Ясутака Утияма (Япония, Q) — 6:3, 6:3.
Джон Миллман (Австралия, Q) — Таро Дэниэл (Япония, WC) — 6:4, 6:0.
Токио (м). 1/4 финала
04 октября 2019, пятница. 08:15 МСК
1
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
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24
Люка Пуй
Л. Пуй
Токио (м). 1/4 финала
04 октября 2019, пятница. 05:00 МСК
53
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|3
136
Ясутака Утияма
Я. Утияма
Токио (м). 1/4 финала
04 октября 2019, пятница. 06:35 МСК
80
Джон Миллман
Д. Миллман
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|0
127
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
Джокович с четвёртого матчбола победил 133-ю ракетку мира на турнире в Токио
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