Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович разгромил Пуя в четвертьфинале турнира в Токио

Джокович разгромил Пуя в четвертьфинале турнира в Токио
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на турнире в Токио (Япония) под первым номером, вышел в полуфинал, разгромив представителя Франции Люка Пуя (5) со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 50 минут.

Первая ракетка мира 8 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 1 895 290 Джокович поспорит с победителем поединка Давид Гоффен (Бельгия, 3) — Чхун Хён (Южная Корея).

Токио. Мужчины. Четвертьфинал
Райлли Опелка (США) — Ясутака Утияма (Япония, Q) — 6:3, 6:3.
Джон Миллман (Австралия, Q) — Таро Дэниэл (Япония, WC) — 6:4, 6:0.

Токио (м). 1/4 финала
04 октября 2019, пятница. 08:15 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Люка Пуй
24
Франция
Люка Пуй
Л. Пуй
Токио (м). 1/4 финала
04 октября 2019, пятница. 05:00 МСК
Райлли Опелка
53
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Ясутака Утияма
136
Япония
Ясутака Утияма
Я. Утияма
Токио (м). 1/4 финала
04 октября 2019, пятница. 06:35 МСК
Джон Миллман
80
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		0  
         
Таро Дэниэл
127
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
Джокович с четвёртого матчбола победил 133-ю ракетку мира на турнире в Токио
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019