Джокович разгромил Пуя в четвертьфинале турнира в Токио

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на турнире в Токио (Япония) под первым номером, вышел в полуфинал, разгромив представителя Франции Люка Пуя (5) со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 50 минут.



Первая ракетка мира 8 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 1 895 290 Джокович поспорит с победителем поединка Давид Гоффен (Бельгия, 3) — Чхун Хён (Южная Корея).

Токио. Мужчины. Четвертьфинал

Райлли Опелка (США) — Ясутака Утияма (Япония, Q) — 6:3, 6:3.

Джон Миллман (Австралия, Q) — Таро Дэниэл (Япония, WC) — 6:4, 6:0.