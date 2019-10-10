Бенчич получила уайлд-кард в квалификацию «ВТБ Кубка Кремля»

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, претендующая на выступление в Итоговом турнире WTA, получила уайлд-кард в квалификацию «ВТБ Кубка Кремля», заявил директор женского турнира Алексей Селиваненко.
«Как мы и предполагали, к нам обратились игроки первой десятки рейтинга WTA с просьбой предоставить им места в сетке непосредственно перед турниром. Речь идёт в первую очередь о тех, кому понадобятся очки перед Итоговым турниром года.
Одним из таких игроков стала швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которой мы предоставили уайлд-кард квалификационного турнира. Ей ещё придётся побороться за выход в основную сетку соревнований. Это делает наш турнир ещё более интересным, говорит о том, что уже в первые выходные можно будет увидеть игру теннисисток самого высокого класса", — цитирует Селиваненко ТАСС.
«ВТБ Кубок Кремля» пройдёт в Москве с 12 по 20 октября.
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