Директор турнира «ВТБ Кубок Кремля»: заявочный список говорит сам за себя

Директор женского турнира «ВТБ Кубок Кремля» Алексей Селиваненко заявил, что заявочный список является неокончательным. По его словам, в соревнованиях ещё могут принять участие теннисистки с самыми громкими именами.

«Заявочный список говорит сам за себя. Две победительницы турниров серии «Большого шлема», три теннисистки из первой мировой десятки. Особенно приятно, что возвращаются к нам победительницы Кубка Кремля прошлых лет. Конечно, заявочный список не является окончательным и может быть подвержен изменениям.

На сегодняшний момент, мы уже знаем нескольких игроков, которые могут попросить предоставить им места непосредственно перед турниром, в том числе и с самыми громкими именами. Речь идёт, в первую очередь о тех, кому могут понадобиться очки перед Итоговым турниром года. Мы не будем пока раскрывать имена, но это девушки, показывающие самые впечатляющие результаты в сезоне», — цитирует Селиваненко пресс-служба турнира.

Напомним, действующей чемпионкой Кубка Кремля является россиянка Дарья Касаткина.