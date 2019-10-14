Касаткина стала первой ракеткой России

В обновлённом рейтинге WTA от 14 октября Дарья Касаткина поднялась на 37-ю строчку и стала первой ракеткой России. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA. 14 октября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7096.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5621.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5495.
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5041.
6 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4962.
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776.
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4495.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935.
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3848.
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37 (39). Дарья Касаткина (Россия) — 1425.
38 (35). Екатерина Александрова (Россия) — 1385...
40 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1355.
42 (45). Вероника Кудерметова (Россия) — 1306...
57 (55). Светлана Кузнецова (Россия) — 1051...
66 (66). Анна Блинкова (Россия) — 936...
81 (78). Маргарита Гаспарян (Россия) — 749...
89 (88). Анастасия Потапова (Россия) — 695...
93 (92). Наталья Вихлянцева (Россия) — 654.
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