Шарапова задумалась об уходе из тенниса

Мария открыто говорит о других целях в жизни, несмотря на любовь к игре. И сейчас она снова травмирована.

Травмы, травмы…

Для успешных выступлений в любом виде спорта, кроме разве что интеллектуальных, необходимо быть в отличной физической форме. Это очевидный закон, с которым ничего не поделаешь. Многие спортсмены и спортсменки (и великие, и среднего уровня, и те, о ком забывают через пару лет после завершения карьеры) уходили не потому, что наигрались, а потому, что травмы не позволяли держать уровень. Можно сколько угодно любить спорт, в том числе теннис, но когда лечишься больше, чем играешь, и при этом находишься в солидном по теннисным меркам возрасте, то надежд на улучшение ситуации всё меньше и меньше.

Уничтожение Шараповой. Так Серена не наказывала Марию очень давно Худший час в жизни Марии Шараповой в Нью-Йорке. Это было больно.

Марии Шараповой 32 года. Возраст, безусловно, не критический, однако многие теннисистки заканчивали играть и в более молодые годы. При этом с чисто медицинской точки зрения россиянке тяжелее, чем многим другим. И это совсем не намёк на запрет мельдония, который всё-таки в первую очередь является препаратом, улучшающим работу сердцу и защищающим от перебоев в ней (хотя также помогает при физическом перенапряжении и ускоряет восстановление организма). Травмы были частыми спутниками Марии на протяжении практически всей её карьеры, и сейчас в основном страдает её давнее слабое место – плечо. Шараповой был всего 21 год, когда ей сделали операцию на плече, и в итоге ей пришлось серьёзно менять движения при подаче и ударе справа. Смена техники сама по себе является для полностью сформировавшегося спортсмена непростой задачей, а Марии при этом мешали повторные травмы.

«Приезд Шараповой в Москву рассматривали как имиджевую составляющую»

Сейчас из-за проблем с плечом россиянка снялась с турнира в Линце, где планировала сыграть впервые с 2006 года. На следующей неделе Шарапова заявлена в Люксембург, но выступит ли она там, тоже большой вопрос. Кстати, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал интересный комментарий по этому поводу (Люксембург проходит одновременно с турниром «ВТБ Кубок Кремля»).

Шарапова не захотела играть в Москве. Это хотя бы честно Неужели Мария Шарапова не заинтересована в том, чтобы выступать перед российскими болельщиками? Вместо Москвы она поедет в Люксембург.

«Мария Шарапова не попадала на Кубок Кремля в силу своего рейтинга и рассматривалась только с позиции уайлд-кард. У Шараповой очень сложный график. Турнир в Люксембурге для неё может не состояться, так как она травмирована. Возможность её приезда мы рассматривали как имиджевую составляющую. К сожалению, она решила попробовать играть, поэтому получился Люксембург». Вопрос в том, что мешало ей «попробовать играть» в Москве. Правда, опять же, всерьёз рассчитывать на выступление Шараповой на следующей неделе, тем более успешное, вряд ли стоит. Мария не провела ни одного турнира после US Open, только недавно начала подавать на тренировках, так что степень её готовности сомнительна. Кстати, в рейтинге она сейчас занимает 137-ю строчку и соответственно не попадает в основную сетку Australian Open – 2020.

«Огонь в моих глазах всё ещё горит»

В Линц Шарапова всё-таки прилетела, несмотря на отказ от выступления. Провела автограф-сессию для болельщиков и дала пресс-конференцию. Там Мария сказала следующее: «Я делаю всё, чтобы поскорее выздороветь, но это требует времени. Я не нахожусь под давлением. Главное — хорошо подготовиться к сезону, успешно войти в новый год.

Зачем Шарапова эксплуатирует тему Чернобыля Мария Шарапова снова снимается с турнира, но она постоянно на виду. Как у неё это получается?

Огонь в моих глазах всё ещё горит. Я знаю, что нужно для успеха в будущем. Когда я выиграла здесь, в Линце, в 2006 году, не думала, что буду продолжать выступать и сегодня. Хочу предоставить себе и своему телу наилучшие возможности для игры. Я люблю этот вид спорта, но у меня есть и другие цели в жизни. Конечно, я стала намного ближе к завершению карьеры, но кто знает, что ещё впереди».

Хватит, Маша. Уходи. Лучшее, что может сделать Шарапова, – завершить карьеру Мария издевается. Над собой — пожалуйста, над болельщиками — не надо. Пришло время закончить эти мучения.

Горящий в глазах огонь оставляет болельщикам Марии некоторую надежду, но, как уже было сказано, превозмочь травмы иногда оказывается просто невозможно. И с каждым новым повреждением, выбивающим Шарапову из колеи (а они случаются всё чаще и чаще), надежды хотя бы на красивый финальный забег россиянки угасают. Шарапова в любом случае добилась очень многого, навсегда оставила след в истории тенниса. Но сейчас похоже, что тело просто больше не позволит ей играть на высоком уровне. И следующий сезон должен окончательно ответить на этот вопрос.