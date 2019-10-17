10-я ракетка мира: Серена не может играть вечно

10-я ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич, победившая во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» словенку Полону Херцог со счётом 1:6, 6:3, 6:4, рассказала, как относится к смене поколений в теннисе.
«У мужчин в туре есть Федерер, Надаль, Джокович, но есть и много прекрасных молодых игроков – Медведев, Рублёв, Тим. То же самое и в женском теннисе – там есть Андрееску, Гауфф. Я думаю, что это естественный процесс, что поколения меняются.
Серена Уильямс действительно превосходила всех в туре, но она не может играть вечно. Будет кто-то новый, быть может, тоже будет непобедимой звездой, но на это потребуется время, чтобы такой игрок сам себя сделал. Я считаю, что-то было бы не так, если бы новые игроки не появлялись на теннисной сцене", — цитирует Бенчич пресс-служба турнира.
За выход в полуфинал московских соревнований Бенчич поспорит с бельгийкой Кирстен Флипкенс.
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