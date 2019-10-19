Типсаревич ушёл с 9 матчболов в последнем матче в профессиональной карьере

Сербский теннисист Янко Типсаревич не сумел пробиться в полуфинал соревнований категории АТР 250 в Стокгольме (Швеция). В двух трёх партиях он уступил японцу Юити Сугите — 2:6, 6:4, 6:7 (4:7).
Интересно, что в ходе встречи Типсаревич отыграл девять матчболов. Лишь с десятой попытки Сугита сумел закрыть матч в свою пользу. Это поражение стало последним в карьере Янко. Ранее 35-летний теннисист заявил о завершении профессиональных выступлений после шведских соревнований.
Уроженец Белграда начал профессиональную карьеру в 2002 году. Он выиграл 4 турнира ATP в одиночном разряде. В нынешнем сезоне он выступил на 14 турнирах и выиграл 11 матчей из 24.
В 2011 и 2012 годах Янко квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP. Его лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» стал выход в четвертьфинал US Open в 2011 и 2012 годах.
В ходе карьеры он перенёс 7 операций. В 2010 году Типсаревич в составе сборной Сербии выиграл Кубок Дэвиса.
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