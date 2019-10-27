Барти проиграла первый сет, но смогла одолеть Бенчич на Итоговом чемпионате WTA

На Итоговом чемпионате WTA, который проходит в Шэньчжэне (Китай), в Красной группе австралийка Эшли Барти одержала волевую победу над швейцаркой Белиндой Бенчич со счётом 5:7, 6:1, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 58 минут.
Помимо Барти и Бенчич, в Красной группе выступают также японка Наоми Осака и Петра Квитова из Чехии. Турнир завершится 3 ноября.
Украинка Элина Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.
Призовой фонд Итогового чемпионата WTA 2019 года в Шэньчжэне является рекордным в истории турнира и составляет $ 14 млн. Теннисистка, которой удастся выиграть турнир, не проиграв ни одного матча, получит $ 4,75 млн.
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