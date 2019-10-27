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Барти проиграла первый сет, но смогла одолеть Бенчич на Итоговом чемпионате WTA

Барти проиграла первый сет, но смогла одолеть Бенчич на Итоговом чемпионате WTA
Теннис / WTA 0

На Итоговом чемпионате WTA, который проходит в Шэньчжэне (Китай), в Красной группе австралийка Эшли Барти одержала волевую победу над швейцаркой Белиндой Бенчич со счётом 5:7, 6:1, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 58 минут.

Помимо Барти и Бенчич, в Красной группе выступают также японка Наоми Осака и Петра Квитова из Чехии. Турнир завершится 3 ноября.

Украинка Элина Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.

Призовой фонд Итогового чемпионата WTA 2019 года в Шэньчжэне является рекордным в истории турнира и составляет $ 14 млн. Теннисистка, которой удастся выиграть турнир, не проиграв ни одного матча, получит $ 4,75 млн.

Шэньчжэнь. Красная группа
27 октября 2019, воскресенье. 14:25 МСК
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		1 2
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
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