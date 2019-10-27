Осака стартовала с победы над Квитовой на Итоговом чемпионате WTA

В Шэньчжэне (Китай) стартовал Итоговый чемпионат WTA. В Красной группе японка Наоми Осака в трёх сетах обыграла Петру Квитову из Чехии со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 40 минут.
Помимо Осаки и Квитовой, в Красной группе также выступают австралийка Эшли Барти и Белинда Бенчич из Швейцарии. Турнир завершится 3 ноября.
Украинка Элина Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.
Призовой фонд Итогового чемпионата WTA 2019 года в Шэньчжэне является рекордным в истории турнира и составляет $ 14 млн. Теннисистка, которой удастся выиграть турнир, не проиграв ни одного матча, получит $ 4,75 млн.
- 27 октября 2019
-
14:23
-
11:32
-
09:29
-
09:05
-
00:09
- 26 октября 2019
-
23:15
-
22:11
-
20:07
-
19:40
-
18:31
-
18:04
-
17:25
-
17:00
-
15:36
-
15:20
-
14:58
-
14:54
-
14:05
-
13:59
-
12:41
-
11:50
-
11:06
-
10:11
-
09:56
-
09:19
-
00:57
-
00:30
-
00:07
- 25 октября 2019
-
23:22
-
22:15
-
21:23
-
20:55
-
20:25
-
19:31
-
18:51