Осака стартовала с победы над Квитовой на Итоговом чемпионате WTA

В Шэньчжэне (Китай) стартовал Итоговый чемпионат WTA. В Красной группе японка Наоми Осака в трёх сетах обыграла Петру Квитову из Чехии со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 40 минут.

Помимо Осаки и Квитовой, в Красной группе также выступают австралийка Эшли Барти и Белинда Бенчич из Швейцарии. Турнир завершится 3 ноября.

Украинка Элина Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.

Призовой фонд Итогового чемпионата WTA 2019 года в Шэньчжэне является рекордным в истории турнира и составляет $ 14 млн. Теннисистка, которой удастся выиграть турнир, не проиграв ни одного матча, получит $ 4,75 млн.