Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Осака стартовала с победы над Квитовой на Итоговом чемпионате WTA

Осака стартовала с победы над Квитовой на Итоговом чемпионате WTA
Теннис / WTA 0

В Шэньчжэне (Китай) стартовал Итоговый чемпионат WTA. В Красной группе японка Наоми Осака в трёх сетах обыграла Петру Квитову из Чехии со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 40 минут.

Помимо Осаки и Квитовой, в Красной группе также выступают австралийка Эшли Барти и Белинда Бенчич из Швейцарии. Турнир завершится 3 ноября.

Украинка Элина Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.

Призовой фонд Итогового чемпионата WTA 2019 года в Шэньчжэне является рекордным в истории турнира и составляет $ 14 млн. Теннисистка, которой удастся выиграть турнир, не проиграв ни одного матча, получит $ 4,75 млн.

Шэньчжэнь. Красная группа
27 октября 2019, воскресенье. 11:30 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 1 		6 4
         
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019