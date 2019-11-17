Победитель Next Gen ATP Finals Синнер выиграл третий челленджер в сезоне
Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира серии «челленджер» в Ортизеи (Италия). 18-летний итальянец победил австрийца Себастьяна Офнера со счётом 6:2, 6:4.
Тинейджер выиграл уже третий челленджер в нынешнем сезоне. Ранее он выигрывал турниры в Бергамо (Италия) и Лексингтоне (США).
Текущий сезон складывается для Синнера весьма удачно. Итальянский теннисист выиграл Итоговый турнир ATP для молодых игроков в Милане (Италия). В финале Синнер обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 4:2, 4:1, 4:2.
В обновлённом рейтинге ATP он займёт 78-е место. При этом в начале сезона Синнер не входил в топ-500 рейтинга.
Медведев отреагировал на прорыв 18-летнего Синнера
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