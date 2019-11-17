Победитель Next Gen ATP Finals Синнер выиграл третий челленджер в сезоне

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира серии «челленджер» в Ортизеи (Италия). 18-летний итальянец победил австрийца Себастьяна Офнера со счётом 6:2, 6:4.

Тинейджер выиграл уже третий челленджер в нынешнем сезоне. Ранее он выигрывал турниры в Бергамо (Италия) и Лексингтоне (США).

Текущий сезон складывается для Синнера весьма удачно. Итальянский теннисист выиграл Итоговый турнир ATP для молодых игроков в Милане (Италия). В финале Синнер обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 4:2, 4:1, 4:2.

В обновлённом рейтинге ATP он займёт 78-е место. При этом в начале сезона Синнер не входил в топ-500 рейтинга.