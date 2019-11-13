Медведев отреагировал на прорыв 18-летнего Синнера

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу 18-летнего итальянца Янника Синнера на турнире Next Gen ATP Finals в Милане. В финале Синнер обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 4:2, 4:1, 4:2.

«Вообще-то, я не работаю в Федерации тенниса Италии, чтобы объяснить, почему это произошло. Но правда в том, что Синнер играет невероятно. Ему всего 18 лет. Конечно, ему ещё нужно набраться опыта, выиграть титулы, большие матчи, но сейчас кажется, что ему это удастся», — приводит слова Медведева ASAP Sports.

Даниил на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Сегодня, 13 ноября, Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

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