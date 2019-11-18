Циципас – самый молодой победитель Итогового чемпионата ATP с 2001 года

Греческий теннисист Стефанос Циципас, ставший победителем Итогового чемпионата ATP, установил важное достижение. Он стал самым молодым победителем этого турнира с 2001 года, тогда первенствовал австралиец Ллейтон Хьюит.

21-летний Циципас в финале в трёх сетах победил австрийца Доминика Тима со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4).

Хьюит в 2001 году выиграл Итоговый чемпионат ATP, когда ему было 20 лет. Циципас стал шестым в списке самых молодых чемпионов турнира.

В 2018 году победителем Итогового чемпионата ATP стал немец Александр Зверев. Он добрался до полуфинала, но уступил Тиму. Россиянин Даниил Медведев также принимал участие в турнире, но потерпел три поражения и не смог пробиться в плей-офф.