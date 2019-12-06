Организаторы нового турнира в Аделаиде представили звёздный состав участниц

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти вошла в состав участниц турнира в Аделаиде (Австралия), который дебютирует в WTA-туре в 2020 году. В заявку также включены румынка Симона Халеп и девять других теннисисток из топ-20, включая чешку Петру Квитову и голландку Кики Бертенс, сообщает официальный сайт тура.

Для британки Йоханны Конты этот турнир будет первым с US Open. В Аделаиде также выступят американки Софья Кенин, Элисон Риске, Слоан Стивенс, Даниэль Коллинз и Винус Уильямс, получившая уайлд-кард.

Соревнования пройдут с 13 по 19 января. Всего в сезоне будет проведено 60 турниров — 55 соревнований WTA, а также 4 турнира «Большого шлема» и олимпийский теннисный турнир в Токио.

Ранее стало известно, что в мужском турнире в Аделаиде сыграет вторая ракетка мира серб Новак Джокович.