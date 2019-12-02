Джокович сыграет на турнире, который спустя 12 лет вернётся в календарь ATP

Вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович подтвердил участие в турнире в Аделаиде (Австралия), который пройдёт впервые с 2008 года, сообщает Tennis World USA. Соревнования состоятся на второй неделе сезона.
В заявку также вошли австралиец Алекс де Минор и представитель Канады Феликс Оже-Альяссим.
В ноябре уроженец Белграда вошёл в состав участников выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship, который пройдёт в Абу-Даби с 19 по 21 декабря 2019 года. В мужском одиночном разряде также сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Джокович стал победителем минувшего розыгрыша этих соревнований, обыграв в финале Кевина Андерсона из ЮАР.
В 2019 году Новак выиграл Australian Open, Уимблдон, а также турниры в Мадриде, Токио и Париже.
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