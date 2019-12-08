Бердых: Циципас — один из тех молодых теннисистов, которые могут выигрывать ТБШ

Бывшая четвёртая ракетка мира Томаш Бердых поделился мнением о представителях нового поколения теннисистов. Чешский игрок выделил греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, выигравшего Итоговый чемпионат ATP в 2019 году.

«Говорить о новом поколении игроков всегда сложно. Не хочется делать серьёзные выводы после коротких промежутков времени. Например, Стефанос Циципас сейчас просто великолепен. Но давайте посмотрим, как он играл весь сезон. Летом он был никакой.

Стабильность — главная задача для любого теннисиста. Посмотрим, как будет дальше. Но, безусловно, Циципас — один из представителей нового поколения, кто может выигрывать турниры «Большого шлема», — сказал Бердых в эфире передачи Český rozhlas Radiožurnál.