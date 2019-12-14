Медведев: через 3-4 года турнир в Эр-Рияде может стать одним из лучших в ATP

Российский теннисист Даниил Медведев, который вышел в финал выставочного турнира Diriyah Tennis Cup в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), выразил мнение, что эти соревнования в ближайшем будущем стать одними из лучших в ATP.
«Думаю, что организовать новый турнир действительно сложно, но то, что я вижу здесь, особенно для первого раза, действительно хорошо. Полагаю, через 3-4 года, эти соревнования могут стать одними из лучших в Туре. Организация для выставочного турнира просто потрясающая, всё на высоте», — приводит слова Медведева официальный сайт Diriyah Tennis Cup.
Даниил уверенно переиграл бельгийца Давида Гоффена в полуфинальном матче со счётом 6:3, 6:3 и в решающем поединке сразится с итальянцем Фабио Фоньини.
«Против Давида всегда шансы 50 на 50, может быть, в этот раз я был немного лучше. Играть против Фабио будет нелегко, посмотрим, чем всё закончится. Я стараюсь показывать хороший теннис и попытаюсь выиграть все матчи», — добавил Медведев.
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