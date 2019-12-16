Россиянка Дьяченко опустилась на вторую строчку в чемпионской гонке WTA
В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 16 декабря российская теннисистка Виталия Дьяченко опустилась на вторую строчку. Лидерство захватила представительница Румынии Ана Богдан.
Чемпионская гонка WTA. 16 декабря
1 (29). Ана Богдан (Румыния) — 200.
2 (1). Виталия Дьяченко (Россия) — 192.
3 (2). Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 161.
4 (3). Чжан Шуай (Китай) — 140.
4 (3). Чжу Линь (Китай) — 140.
6 (5). Ясмине Паолини (Италия) — 135.
6 (5). Пэн Шуай (Китай) — 135.
8 (7). Тимя Бабош (Венгрия) — 120.
9 (248). Дарья Снигур (Украина) — 102.
10 (8). Лесли Керкхове (Нидерланды) — 100.
10 (8). Аранча Рус (Нидерланды) — 100.
По итогам завершившегося сезона первую строчку в чемпионской гонке заняла австралийка Эшли Барти.
Кузнецова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA, Потапова — на три
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