Осака и Квитова пробились в полуфинал турнира в Брисбене

В четвертьфинале турнира в Брисбене (Австралия) японка Наоми Осака в трёх сетах обыграла Кики Бертенс из Нидерландов со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа.

Осака выполнила 4 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. В активе Бертенс 12 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал Осака поборется либо с американкой Элисон Риске, либо с Каролиной Плишковой из Чехии.

Турнир в Брисбене завершится 12 января. Его действующей чемпионкой является Плишкова. В прошлогоднем финале Каролина обыграла украинку Лесю Цуренко.

Женщины. Брисбен. Четвертьфиналы

Дженнифер Брэйди (США) — Петра Квитова (Чехия) — 4:6, 2:6

Даниэль Коллинз (США) — Мэдисон Кис (США) — 4:6, 1:6.