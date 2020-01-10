Осака и Квитова пробились в полуфинал турнира в Брисбене
В четвертьфинале турнира в Брисбене (Австралия) японка Наоми Осака в трёх сетах обыграла Кики Бертенс из Нидерландов со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа.
Осака выполнила 4 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. В активе Бертенс 12 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в финал Осака поборется либо с американкой Элисон Риске, либо с Каролиной Плишковой из Чехии.
Турнир в Брисбене завершится 12 января. Его действующей чемпионкой является Плишкова. В прошлогоднем финале Каролина обыграла украинку Лесю Цуренко.
Женщины. Брисбен. Четвертьфиналы
Дженнифер Брэйди (США) — Петра Квитова (Чехия) — 4:6, 2:6
Даниэль Коллинз (США) — Мэдисон Кис (США) — 4:6, 1:6.
Брисбен. 1/4 финала
10 января 2020, пятница. 07:30 МСК
9
Кики Бертенс
К. Бертенс
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6
|3
|
|3
|6
4
Наоми Осака
Н. Осака
Брисбен. 1/4 финала
10 января 2020, пятница. 05:20 МСК
53
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
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|6
7
Петра Квитова
П. Квитова
Брисбен. 1/4 финала
10 января 2020, пятница. 04:00 МСК
27
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
13
Мэдисон Кис
М. Кис
Осака — о Медведеве: мне кажется, он интересный
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