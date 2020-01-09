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Осака — о Медведеве: мне кажется, он интересный

Осака — о Медведеве: мне кажется, он интересный
Теннис / WTA 0

Японская теннисистка Наоми Осака в беседе с журналистом Беном Ротенбергом рассказала, почему сделала ретвит видео, на котором запечатлён удар российского игрока Даниила Медведева.

«Являюсь ли я поклонницей Медведева? Он мне очень интересен. Я никогда с ним не общалась в реальной жизни, но могу судить по тому, что он нём пишут в интернете. Вы уже брали у него интервью? Мне кажется, он интересный», — приводит журналист слова Осаки в «Твиттере».

В новом рейтинге ATP от 13 января Медведев обойдёт представителя Австрии Доминика Тима и станет четвёртой ракеткой мира. Это стало известно после того, как уроженец Москвы в рамках четвертьфинала ATP Cup обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

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