Осака — о Медведеве: мне кажется, он интересный
Японская теннисистка Наоми Осака в беседе с журналистом Беном Ротенбергом рассказала, почему сделала ретвит видео, на котором запечатлён удар российского игрока Даниила Медведева.
«Являюсь ли я поклонницей Медведева? Он мне очень интересен. Я никогда с ним не общалась в реальной жизни, но могу судить по тому, что он нём пишут в интернете. Вы уже брали у него интервью? Мне кажется, он интересный», — приводит журналист слова Осаки в «Твиттере».
В новом рейтинге ATP от 13 января Медведев обойдёт представителя Австрии Доминика Тима и станет четвёртой ракеткой мира. Это стало известно после того, как уроженец Москвы в рамках четвертьфинала ATP Cup обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
Медведев — об ударе ракеткой по судейской вышке: просто рядом не было ничего другого
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