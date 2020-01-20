С. Уильямс прокомментировала разгромную победу над Потаповой на Australian Open

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от победы в матче с россиянкой Анастасией Потаповой в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:0, 6:3.

«Думаю, я очень хорошо начала матч. В первом сете я играла очень мощно и просто пользовалась этим. Чувствую, что ещё могу прибавить в ходе турнира. Это была хорошая первая ступенька.

Титул в Окленде помог мне в некотором роде сбросить напряжение. Мне было очень важно одержать победу в финале. Это принесло облегчение, теперь я могу двигаться дальше", — приводит слова Уильямс официальный сайт тура.

За выход в третий круг Australian Open Уильямс поспорит со словенкой Тамарой Зиданшек.