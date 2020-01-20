Потапова разгромно проиграла С. Уильямс на старте Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В матче первого круга россиянка разгромно проиграла американке Серене Уильямс со счётом 0:6, 3:6.

Потапова совершила 4 эйса, допустила 2 двойных ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. Уильямс в свою очередь сделала 9 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов.

В следующем круге Серена Уильямс встретится с победителем пары Тамара Зиданшек (Словения) – Хан На Лэ (Южная Корея).

Ранее россиянка Екатерина Александрова обыграла швейцарку Хиль Белен Тайхман и вышла в следующий круг турнира. Анна Калинская в свою очередь проиграла китаянке Чжэн Сайсай и завершила участие на Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн.