Хачанов — о победе в первом круге АО: знал, какую игру ждать от соперника

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 16-м номером, прокомментировал выход во второй круг турнира. Уроженец Москвы обыграл представителя Испании Марио Вилелью-Мартинеса, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3.
«Когда в стартовом матче выпадает соперник из квалификации, кажется, что у тебя вроде бы больше шансов, поскольку противник более низкого класса. Но он сыграл три матча, набрался уверенности, адаптировался к условиям. Он – испанец. Я примерно знал, чего ожидать – борьбы за каждый за мяч, езды по корту. В принципе это и было. Поэтому получился очень тяжёлый матч. Я очень рад, что смог выиграть», — заявил Хачанов в интервью Eurosport.
За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Хачанов поспорит со шведом Микаэлем Имером.
- 21 января 2020
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