Павлюченкова: тяжело, когда три дня ждёшь матча первого круга

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова оценила свою игру в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии, где она победила представительницу Сербии Нину Стоянович со счётом 6:1, 7:5.
«Старалась не думать о сильном ветре, что он мешал. Очень довольна первым сетом. Во второй партии сама себе устроила. Понятно, сейчас со всеми сложно играть, но можно было облегчить задачу. Тяжело в конце было, однако смогла победить.
Первая игра на третий день турнира? Наверное, впервые такое. Тяжело. Уже неделю тут, ждёшь первого круга, а ещё и на третий день матч поставили. Уже кто-то второй круг играет.
Чего жду от себя на турнире? Лучше об этом не думать. Сейчас очень много работаю, хочу пройти как можно дальше здесь и вообще в этом сезоне. Посмотрим», — заявила Павлюченкова.
Видео доступно на «Чемпионате».
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