Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче первого круга открытого чемпионата Австралии обыграла представительницу Сербии Нину Стоянович.
Матч завершился со счётом 2:0 (6:1, 7:5). Во втором круге турнира Павлюченкова сыграет с победительницей встречи между американками Тейлор Таунсенд и Джессикой Пегулой. Наивысший результат Анастасии в турнирах Большого шлема — 1/4 финала.
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