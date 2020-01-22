Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче первого круга открытого чемпионата Австралии обыграла представительницу Сербии Нину Стоянович.

Матч завершился со счётом 2:0 (6:1, 7:5). Во втором круге турнира Павлюченкова сыграет с победительницей встречи между американками Тейлор Таунсенд и Джессикой Пегулой. Наивысший результат Анастасии в турнирах Большого шлема — 1/4 финала.