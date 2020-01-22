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Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open

Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче первого круга открытого чемпионата Австралии обыграла представительницу Сербии Нину Стоянович.

Матч завершился со счётом 2:0 (6:1, 7:5). Во втором круге турнира Павлюченкова сыграет с победительницей встречи между американками Тейлор Таунсенд и Джессикой Пегулой. Наивысший результат Анастасии в турнирах Большого шлема — 1/4 финала.

Australian Open (ж). 1-й круг
22 января 2020, среда. 03:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
30
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
1 		5  
         
Нина Стоянович
85
Сербия
Нина Стоянович
Н. Стоянович
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