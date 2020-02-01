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Кенин — самая молодая чемпионка Australian Open после Шараповой в 2008 году

Кенин — самая молодая чемпионка Australian Open после Шараповой в 2008 году
Теннис / Australian Open 2020 0

Американка Софья Кенин в финале Открытого чемпионата Австралии обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут.

21-летняя уроженка Москвы впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». Ранее на соревнованиях такого уровня она не проходила далее четвёртого круга.

Американка — самая молодая чемпионка Australian Open после россиянки Марии Шараповой, которая в 2008 году завоевала титул в Мельбурне в 20-летнем возрасте. В 2019 году турнир выиграла 21-летняя японка Наоми Осака, однако она старше Кенин почти на месяц.

Напомним, ещё в детстве родители Кенин переехали из Москвы в США, где и началась профессиональная карьера Софьи.

Уроженка Москвы Софья Кенин стала чемпионкой Australian Open
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