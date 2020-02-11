Сборная России поднялась на седьмую строчку в рейтинге Кубка Федерации

В обновлённом рейтинге Кубка Федерации от 10 февраля сборная России, обыгравшая в квалификации сборную Румынии со счётом 3-2, вернулась в топ-10 и заняла седьмую строчку. Австралия поднялась на вторую позицию, Германия — на шестую, Словакия — на 10-ю.



Кубок Федерации. Рейтинг от 10 февраля

1 (1). Франция — 1038,17.

2 (4). Австралия — 965,5.

3 (3). США — 908,84.

4 (2). Чехия — 873,05.

5 (5). Беларусь — 872,08.

6 (7). Германия — 825,04.

7 (16). Россия — 775,74.

8 (6). Румыния — 747,77.

9 (8). Испания — 741,43.

10 (15). Словакия — 676,46.

Сборная России вышла в финальный этап соревнований, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 14 по 19 апреля. Действующим победителем Кубка Федерации является сборная Франции.