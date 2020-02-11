Сборная России поднялась на седьмую строчку в рейтинге Кубка Федерации
В обновлённом рейтинге Кубка Федерации от 10 февраля сборная России, обыгравшая в квалификации сборную Румынии со счётом 3-2, вернулась в топ-10 и заняла седьмую строчку. Австралия поднялась на вторую позицию, Германия — на шестую, Словакия — на 10-ю.
Кубок Федерации. Рейтинг от 10 февраля
1 (1). Франция — 1038,17.
2 (4). Австралия — 965,5.
3 (3). США — 908,84.
4 (2). Чехия — 873,05.
5 (5). Беларусь — 872,08.
6 (7). Германия — 825,04.
7 (16). Россия — 775,74.
8 (6). Румыния — 747,77.
9 (8). Испания — 741,43.
10 (15). Словакия — 676,46.
Сборная России вышла в финальный этап соревнований, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 14 по 19 апреля. Действующим победителем Кубка Федерации является сборная Франции.
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