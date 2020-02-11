Касаткина и Дзюба победили Кузнецову и Кержакова в теннисбол. Лучшие фото

11 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур-Арена» российские теннисистки Дарья Касаткина и Светлана Кузнецова приняли участие в оригинальном челлендже «теннисбол», подготовленном командой «Формула ТХ» во главе с генеральным директором турнира Александром Медведевым. Дарья и Светлана стали соперницами, а в роли их партнёров выступили футболисты «Зенита» Артём Дзюба и его одноклубник — вратарь питерской команды Михаил Кержаков. Для каждого участника челленджа была приготовлена фирменная именная майка «Зенита».
В середине этого микроматча вместо Артёма на корт вышел Александр Медведев, но после нескольких розыгрышей капитан принял ключевое решение вернуть форварда на площадку. Динара Сафина, капитан команды Кузнецова — Кержаков, в борьбу не вступала. Она руководила командой и давала ценные советы.
Окончательный счет челленджа – 14-12 в пользу Касаткиной и Дзюбы.
Лучшие кадры с матча – в фоторепортаже Александра Сафонова специально для «Формулы ТХ».
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