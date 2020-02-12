Медведев — на вопрос о том, кто выиграет больше всего ТБШ: у Надаля есть преимущество

Пятая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, кого считал фаворитом на прошедшем Открытом чемпионате Австралии. В финале серб Новак Джокович в пяти сетах победил австрийца Доминика Тима.

«Я считал фаворитом Джоковича. Во-первых, потому, что он до этого семь раз выиграл этот турнир. А кроме того он не проигрывал с начала сезона и помог Сербии выиграть ATP Cup, победив Надаля в финале.

Кто в итоге выиграет больше всего титулов на турнирах «Большого шлема»? Будет интересно узнать. Правда в том, что у Рафы есть преимущество под названием «Ролан Гаррос». Ты можешь продолжать выигрывать, если травмы обходят тебя стороной. Но ты никогда не знаешь, когда травмируешься. Все детали важны.

Я не играл с Надалем на грунте. Это не лучшее покрытие для меня. Но, конечно, когда смотришь на процент побед Надаля на этом покрытии в целом и на «Ролан Гаррос» в частности, то понимаешь, что это одно из самых больших испытаний», — приводит слова Медведева Marca.



Надаль выиграл 19 турниров «Большого шлема». Швейцарец Роджер Федерер — 20, серб Новак Джокович — 17.