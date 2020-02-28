Джокович: это был не день Хачанова

Серб Новак Джокович прокомментировал победу в четвертьфинальном матче турнира в Дубае с россиянином Кареном Хачановым со счётом 6:2, 6:2.

«Я не знаю, играю ли сейчас в лучший теннис в своей карьере. Это было бы громким заявлением. Но я отлично себя чувствую и играю здорово. Мне нравятся местные условия, но при таком ветре нелегко подавать и находить ритм. Знаю, что это был не день Карена, но я сам провёл матч очень уверенно. Я стараюсь всё время оставаться в игре и выполнять задуманное», — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.

За выход в финал Новак поспорит с французом Гаэлем Монфисом.

В 2019 году чемпионом турнира в Дубае стал швейцарец Роджер Федерер. В финале 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» обыграл Циципаса со счётом 6:4, 6:4.