Австралийский теннисист Томич: у меня все симптомы коронавируса

Австралийский теннисист Бернард Томич, игравший в четвертьфинале Умблдонского турнира 2011 года, сообщил, что у него наблюдаются симптомы коронавируса.

«Неважно чувствую себя с 10 марта. У меня и так подкошен иммунитет, была одешка. Сейчас я организовал себе карантин в Майами, изолировался ото всех. На коронавирус меня ещё не проверяли, но симпотомы совпадают. Думаю, заразился, когда ехал из Мексики на прошлой неделе. Не знаю, сколько проведу в изоляции и когда меня смогут проверить. Людям надо относиться к этой ситуации максимально серьёзно», — цитирует Томича Herald Sun.

Ранее из-за пандемии коронавируса на шесть недель были остановлены все турниры ATP.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 15 марта официально известно о 63 заразившихся.