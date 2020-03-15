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Вавринка: это трудные времена, но мы все должны оставаться сильными

Вавринка: это трудные времена, но мы все должны оставаться сильными
Теннис / ATP 0

Победитель трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2014, Открытый чемпионат Франции-2015, Открытый чемпионат США-2016); олимпийский чемпион 2008 года в мужском парном разряде, швейцарский теннисист Стэн Вавринка признался, что не представляет, что произойдёт через шесть недель, на которые из-за коронавируса приостановлены теннисные турниры.

«Покидаю Лос-Анджелес, чтобы ненадолго вернуться домой. Это странные времена, и мы понятия не имеем, чего ожидать дальше. Надеюсь, что вы все в безопасности!

Конечно, думаю о многочисленных людях, посвятивших месяцы работы турнирам, которые сейчас отменены, и болельщиках, которые собирались посетить их. Это трудные времена, но мы все должны оставаться сильными», — написал Вавринка в своих социальных сетях.

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