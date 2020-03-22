Шведова показала занятие фитнесом с подручными средствами

Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова старается не терять физическую форму во время вынужденной паузы в мировом спорте. Девятая ракетка мира разместила в своём «инстаграме ряд видео, где она занимается фитнесом, используя подручные средства.
Видео доступно на «Чемпионате».
18 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении проведения любых турниров до 7 июня. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 10 тысяч. В России зарегистрировано уже более 300 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны.
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