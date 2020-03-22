Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Шведова показала занятие фитнесом с подручными средствами

Шведова показала занятие фитнесом с подручными средствами
Теннис / WTA 0

Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова старается не терять физическую форму во время вынужденной паузы в мировом спорте. Девятая ракетка мира разместила в своём «инстаграме ряд видео, где она занимается фитнесом, используя подручные средства.

Видео доступно на «Чемпионате».

18 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении проведения любых турниров до 7 июня. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 10 тысяч. В России зарегистрировано уже более 300 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны.

Серена Уильямс предстала в пяти разных образах, меняя причёски и балетные пачки
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020