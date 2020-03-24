Вавринка показал все занятия дня на карантине в одном фото
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в одном фото показал, чем занимается во время карантина, который был введён из-за пандемии коронавируса.
На опубликованной фотографии он спит, тренируется, играет в приставку. «Как выглядит распорядок дня на карантине, кто может понять?», — подписал фото швейцарский теннисист в своём «твиттере».
Фото: «Твиттер» Стэна Вавринки
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 370 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 16 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 100 тыс.
Вавринка предрёк рост популярности «оконного тенниса»
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