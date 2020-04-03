Кирьос: Федерер не был моим кумиром в детстве, скорее я бы назвал Цонгу

Австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что всегда восхищался швейцарцем Роджером Федерером, но не считал его своим кумиром.

«Вряд ли Федерер был для меня кумиром в детстве. Скорее я бы мог назвать Гаэля Монфиса и Жо-Вильфрида Цонгу. Но Роджер является отличной ролевой моделью. Он вдохновляет всех, когда мы растём.

А так, мне нравилось, как играет Цонга. Нравилась его игра, то, как он развлекает людей. Я в чём-то копировал его стиль, подачи, форхенд. Наши стили похожи. Мы однажды сыграли на Australian Open, я испытал особые чувства.

Тогда мне удалось победить, но я сильно нервничал, ведь следил за ним, когда был ребёнком. Да и до сих пор слежу», — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.