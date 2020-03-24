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Кирьос показал, чем занимается во время карантина

Кирьос показал, чем занимается во время карантина
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос показал, чем занимается во время карантина, опубликовав в «сториз» на своей странице в "Инстаграме" видео с прогулки со своими собаками.

«Третий день карантина. Великолепный полдень. Вот они (смеётся)», – сказал Кирьос.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Из-за пандемии коронавируса проведение теннисных турниров приостановлено до 7 июня.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. Всего в мире заразилось больше 349 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.

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