Кирьос показал, чем занимается во время карантина

Австралийский теннисист Ник Кирьос показал, чем занимается во время карантина, опубликовав в «сториз» на своей странице в "Инстаграме" видео с прогулки со своими собаками.

«Третий день карантина. Великолепный полдень. Вот они (смеётся)», – сказал Кирьос.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Из-за пандемии коронавируса проведение теннисных турниров приостановлено до 7 июня.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. Всего в мире заразилось больше 349 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.