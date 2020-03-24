Кирьос показал, чем занимается во время карантина
Австралийский теннисист Ник Кирьос показал, чем занимается во время карантина, опубликовав в «сториз» на своей странице в "Инстаграме" видео с прогулки со своими собаками.
«Третий день карантина. Великолепный полдень. Вот они (смеётся)», – сказал Кирьос.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Из-за пандемии коронавируса проведение теннисных турниров приостановлено до 7 июня.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. Всего в мире заразилось больше 349 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.
21-летнюю бывшую подругу Кирьоса арестовали за вождение под воздействием кокаина
Читайте также
- 24 марта 2020
-
12:40
-
11:58
-
11:39
-
11:11
-
11:00
-
10:32
-
10:13
-
10:00
-
09:39
-
09:20
-
03:50
-
02:28
- 23 марта 2020
-
23:27
-
23:27
-
21:27
-
21:18
-
18:16
-
16:41
-
15:55
-
15:45
-
15:20
-
14:50
-
13:58
-
13:45
-
12:57
-
12:25
-
11:49
-
11:38
-
10:46
-
10:34
-
10:19
-
09:43
-
09:29
-
09:17
-
05:29
Партнерский контент