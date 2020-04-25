Карен Хачанов: у меня будет новый стиль, когда теннисный сезон возобновится!

15-я ракетка мира 23-летний российский теннисист Карен Хачанов на своей странице в «Инстаграме» выложил фотографию, на которой предстал в новом образе.



«У меня будет новый стиль, когда теннисный сезон возобновится!» — подписал фотографию Хачанов.

Фото доступно в «инстаграме» Карена Хачанова.

Из-за пандемии коронавируса, начиная с «Мастерса 1000» в Индиан-Уэллсе, все теннисные турниры приостановлены до 13 июля. Хачанов, как и все россияне, вынужден жить в условиях самоизоляции и тренироваться в домашних условиях.



В активе Хачанова четыре титула, завоёванных на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Первый турнир АТР Карен выиграл в 2016 году в Чэнду. Наболее удачным у спортсмена стал 2018 год, когда Хачанов стал лучшим на соревнованиях в Париже, Марселе и на Кубке Кремля в Москве.