Карен Хачанов: у меня будет новый стиль, когда теннисный сезон возобновится!

15-я ракетка мира 23-летний российский теннисист Карен Хачанов на своей странице в «Инстаграме» выложил фотографию, на которой предстал в новом образе.
«У меня будет новый стиль, когда теннисный сезон возобновится!» — подписал фотографию Хачанов.
Фото доступно в «инстаграме» Карена Хачанова.
Из-за пандемии коронавируса, начиная с «Мастерса 1000» в Индиан-Уэллсе, все теннисные турниры приостановлены до 13 июля. Хачанов, как и все россияне, вынужден жить в условиях самоизоляции и тренироваться в домашних условиях.
В активе Хачанова четыре титула, завоёванных на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Первый турнир АТР Карен выиграл в 2016 году в Чэнду. Наболее удачным у спортсмена стал 2018 год, когда Хачанов стал лучшим на соревнованиях в Париже, Марселе и на Кубке Кремля в Москве.
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