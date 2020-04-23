«Друзьями нас не назову». Хачанов рассказал об отношениях с Сафиным

Российский теннисист Карен Хачанов в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал об отношениях с Маратом Сафиным.
«С Сафиным было здорово на ATP Cup. Мы с ним в хороших отношениях, переписываемся, он даёт советы. Это большой плюс.
Он был любимым теннисистом, приходилось вставать в 6 утра ради матчей. Друзьями нас не назову — мы из разных поколений, но мы близки, с ним приятно общаться. Каким я себе его представлял, он таким и оказался. Харизматичная личность, много фанатов, очень добрый», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Напомним, Сафин являлся капитаном сборной России на командном турнире ATP Cup. Под его руководством команда добралась до полуфинала соревнований, где со счётом 0:3 уступила сербским теннисистам.
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