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Рафаэль Надаль выразил соболезнования в связи со смертью экс-футболиста «Ливерпуля»

Рафаэль Надаль выразил соболезнования в связи со смертью экс-футболиста «Ливерпуля»
Теннис 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выразил соболезнования в связи со смертью бывшего футболиста «Ливерпуля» и сборной Ирландии Майкла Робинсона. Робинсон ушёл из жизни в возрасте 61 года.

«Я проснулся и узнал печальную новость о смерти одного из наших. Ты был тем спортсменом, который всегда нас радовал. Все мы благодарны за это. Покойся с миром, Майкл Робинсон. Ты никогда не будешь одинок. Выражаю свою поддержку твоей семье», — написал Надаль.

Посмотреть фотографию можно на странице Рафаэля Надаля в «Инстаграме».

Робинсон защищал цвета английских «Престона», «Манчестер Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Куинз Парк Рейнджерс», а также испанской «Осасуны». За «Ливерпуль» Майкл выступал с 1983 по 1984 год. За это время он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка лиги и Кубка европейских чемпионов. В сборную Ирландии вызывался с 1980 по 1986 год.

Бывший футболист «Ливерпуля» Майкл Робинсон скончался в возрасте 61 года
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