Жук: у меня позвоночник 60-летнего человека

Россиянка Софья Жук, выигравшая юниорский Уимблдон-2015, рассказала о своих проблемах со здоровьем, побудившим её временно уйти из тенниса.



«У меня были проблемы со спиной ещё до юниорского Уимблдона. Всё было так плохо, что ни один врач не был готов мне помочь. В конце концов один доктор согласился попытаться, но дал прогноз, что я смогу играть ещё несколько лет. В неврологии позвоночник — основная часть организма. Если с ним что-то не в порядке, то начинаются проблемы с бёдрами, плечами, лопатками, коленями...



Мой организм плохо усваивает протеин, а межпозвоночные диски смещены. Согласно результатам МРТ, у меня позвоночник 50-летнего или даже 60-летнего человека.



Мне всегда удавалось как-то справляеться с этим, но в итоге ситуация дошла до критической точки. К тому же теннис тяжело давался мне из-за путешествий, из-за того что я никогда толком не бывала дома. Будь проблема только в этом, я бы справилась, но на меня давило и это, и все мои травмы», — сказала Жук в интервью официальному сайту WTA.

Чемпионка юниорского Уимблдона Софья Жук: я решила взять перерыв на пару лет