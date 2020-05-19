Чорич: думаю, Медведев может выиграть турнир «Большого шлема»

Бывшая 12-я ракетка мира, ныне занимающий 33-ю строчку рейтинга, хорват Борна Чорич поделился мнением о российском теннисисте Данииле Медведеве.
«Если теннис вернется, я определенно думаю, что он может выиграть турнир «Большого шлема». Парень играет невероятно, когда он в форме», — приводит слова Чорича Tennis World USA.
Даниил занимает пятую строчку в рейтинге ATP. В прошедшем сезоне 23-летний уроженец Москвы завоевал титулы в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае, а также впервые дошёл до финала турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.
Напомним, проведение теннисных турниров было приостановлено и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
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