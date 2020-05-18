Даниил Медведев: бывало стыдно за моменты, связанные с моим поведением

Пятая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, за что ему было стыдно на протяжении профессиональной карьеры.
«Были ли моменты, за которые стыдно? У меня в основном это, естественно, моменты, связанные с моим поведением. В любом случае это никак не оправдание, но это связано с тем, что я настолько хочу победить, что иногда меня переклинивает. Мне может казаться, как в принципе нам, русским, часто кажется в разных сферах нашей жизни, что мне все пытаются помешать это сделать. Весь мир против меня. Я понимаю, что это совсем не так, но во время матча меня, бывает, клинит, и, естественно, за многие моменты, когда я выходил из себя, мне бывало стыдно. За игру не бывало почти никогда», — сказал Медведев во время прямого эфира с Кареном Хачановым в "Инстаграме".
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