Кубок Кремля в 2020 году может сменить место и время проведения

В 2020 году теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» может вынужденно сменить место проведения. Дело в том, что в ледовом дворце «Крылатское» размещён временный госпиталь для лечения коронавируса. Для этих целей объект может быть законсервирован минимум на год. Местом проведения Кубка Кремля могут стать легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА и лужниковский кластер, включая открытый в июне прошлого года Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

«Мы заранее просчитывали возможность переезда и, предварительно, рассматриваем в Москве несколько альтернативных площадок. Разумеется, любая смена дислокации турнира требует согласований с турами и выполнения нескольких технических требований. В частности, на основном стадионе или в непосредственной близости от него должно размещаться не менее двух игровых и четырёх тренировочных кортов, а минимальная высота потолка в зале должна составлять 12,19 м. Мы находимся в постоянном контакте с турами и руководством московских спортивных объектов и своевременно объявим о переезде, если он произойдёт», — приводит слова директора женского Кубка Кремля Алексея Селиваненко «Коммерсантъ».

Могут быть изменены и сроки проведения турнира. В действующем расписании ATP и WTA он занимает неделю — с 19 по 25 октября, но есть вероятность, что женский и мужской Кубок Кремля впервые с 1999 года придётся развести.

«Принципиально наша позиция по этому поводу не изменилась. Мы по-прежнему рассматриваем теннис как единый продукт и считаем необходимым, чтобы в Москве мужчины и женщины соревновались одновременно. В то же время надо учитывать сложности, с которыми туры столкнулись в условиях пандемии, а также требования по санитарной безопасности. Поэтому в этом году нельзя исключать последовательного проведения мужской и женской половин нашего турнира», — сказал Селиваненко.